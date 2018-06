Radio Kids for Kids, serata evento a favore dell’Ospedale Bambino Gesù

ROMA – Rai Radio Kids, la radio digitale specializzata Rai dedicata ai bambini, presenta una serata evento dedicata ai bambini, che si terrà al Teatro Olimpico di Roma giovedì 14 giugno alle 20,00.

I protagonisti della serata saranno alcuni tra i personaggi più cari ai bambini, le cui musiche sono la colonna sonora della radio: Regal Academy, Masha e Orso, le Winx, Maggy e Bianca.

Inoltre, ci sarà un momento di magia con Supermagic e sarà presente prima e dopo l’evento l’accompagnamento sonoro delle Giocastrocche. Il tutto ovviamente commentato e presentato dai protagonisti di Rai Radio Kids: Armando Traverso e i pupazzi DJ, Lallo e Lella.

L’incasso della biglietteria sarà interamente devoluto alla Fondazione Bambino Gesù Onlus, che si occupa di curare bambini provenienti da oltre 40 Paesi del Mondo, gestendo anche l’accoglienza per le relative famiglie. La serata vuole essere una festa per i bambini e le loro famiglie e sarà trasmessa in diretta su Rai Radio Kids.

Dopo questo primo evento romano, Radio Kids for Kids diventerà un appuntamento fisso che verrà realizzato in altre città a sostegno degli ospedali pediatrici di tutta Italia. I biglietti sono in vendita sul sito teatroolimpico.it al costo di 11 euro per i bambini e 16,50 per gli adulti. L’incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione Bambino Gesù Onlus.