Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 2 giugno

ROMA – Il 2 giugno è il 153º giorno del calendario gregoriano. Mancano 212 giorni alla fine dell’anno.

2 giugno: i fatti del giorno

Il 2 giugno del 1897 Mark Twain, rispondendo alle voci sulla sua morte, viene citato dal New York Journal per aver detto, “La notizia della mia morte è un’esagerazione”. In questo giorno del 1912 Carl Laemmle fonda gli Universal Studios. Nel 1946 con un referendum istituzionale gli italiani decidono di trasformare l’Italia da monarchia a repubblica (12.717.923 voti contro 10.719.284). Dopo questo referendum il Re d’Italia Umberto II di Savoia lascia il Paese. Contemporaneamente al referendum si svolgono le elezioni per l’assemblea costituente. Sette anni dopo, nel 1953 avviene l’incoronazione della regina Elisabetta II del Regno Unito, la prima trasmessa in diretta televisiva dalla BBC. Il 2 giugno del 1979 Papa Giovanni Paolo II visita la sua nativa Polonia, diventando il primo Papa a visitare un paese comunista. In questo giorno del 2001 in Italia viene ripristinata la Festa della Repubblica. Due anni più tardi, nel 2003, l’ESA lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea.

Buon compleanno a…

Walter Nudo (attore), Liam Cunningham (attore), Giulia Michelini (attrice).

Si festeggiano oggi…

San Comizio martire, martire, Sant’Erasmo di Formia, vescovo e martire, Sant’Eugenio I, papa.