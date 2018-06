I Ministri in versione unplugged sul palco di Radio2 Live

ROMA – I Ministri si preparano per calcare il prestigiosissimo palco di Radio2 Live.

Continua la rassegna di Rai Radio2 dedicata a tutta la musica dal vivo più bella, con il programma che apre le porte della radio agli ascoltatori, con concerti dal taglio esclusivo e intimo, solo per Radio2, che ha visto sul palco della Sala B artisti del calibro di Ghali, Selton, Nic Cester, Gizmodrome, Emma, Zen Circus, Motta, Frah Quintale e Bud Spencer Blues Explosion.

Venerdì 8 giugno, alle ore 22, sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma, saliranno i Ministri, in concerto per #Radio2Live in una versione inedita, unplugged, in esclusiva per Radio2. Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, padroni di casa del format, ripercorreranno insieme alla band il loro percorso musicale e l’ultimo album di inediti dal titolo FIDATEVI.

I Ministri sono Davide Autelitano voce e basso, Federico Dragogna chitarra e Michele Esposito alla batteria, che dopo il grande successo del tour nei club, ripartono da Roma con i live: la data dell’8 giugno a ‘Radio2 Live’ rappresenta l’anteprima della data romana del 29 giugno a Villa Ada, in esclusiva per Radio2.

Come partecipare?

Per prendere parte all’evento vai sul sito RaiPlayRadio.it/Radio2 e clicca su come partecipare all’interno della pagina dedicata a Radio2 live, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

#Radio2Live è anche in streaming audio e video su RaiPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Instagram e Twitter di Rai Radio2.