Cambio di canale per Comedy Central e MTV

ROMA – Da lunedì 4 giugno alcuni canali di Viacom Italia presenti in esclusiva sulla piattaforma Sky nell’area dedicata all’Intrattenimento saranno protagonisti di un reshuffle: Comedy Central si sposterà al canale 128, Comedy Central +1 al canale 129, mentre MTV si sposterà al canale 130 di Sky.

Comedy Central

Comedy Central, insieme alla sua versione +1, è il canale visibile esclusivamente su SKY in cui c’è sempre qualcosa da ridere, perché sa riconoscere il lato divertente delle cose e ha il coraggio di raccontarlo. La garanzia di divertimento è la sfida qualitativa del canale. Su Comedy Central, infatti, si possono trovare sitcom americane in prima tv e in seconda visione, spettacoli italiani autoprodotti e acquistati con una scelta accurata, sketch comedy e formati ibridi con un’unica missione: rendere la vita più divertente. Comedy Central offre il meglio della comicità italiana e internazionale, le nuove tendenze, i comici di domani e i volti più popolari. Il canale propone uno stile di comicità coraggioso, innovativo, gustoso e provocatorio, con ampio spazio alla stand up di stampo anglosassone. Pur rappresentando l’anima locale del genere comedy, il canale appartiene a un network esteso nel mondo che raggiunge globalmente 248 milioni di case, parlando 18 lingue diverse.

MTV

MTV è il principale brand globale di intrattenimento per ragazzi. Raggiungendo quasi 785 milioni di case in tutto il mondo, MTV è la casa culturale della generazione dei Millennials, dei fan della musica e degli artisti, e un pioniere nella creazione di programmi innovativi per giovani adulti. In Italia, MTV è il canale di intrattenimento di Viacom Italia presente in esclusiva su Sky e su Now Tv, che trasmette gli show di maggior successo locale ed internazionale come i reality Geordie Shore e MTV Super Shore, le serie, le produzioni internazionali, le produzioni locali originali come 16 Anni e Incinta, Ridiculousness, #Riccanza, Mamma che Riccanza e gli eventi internazionali, MTV EMAs, MTV Movie Awards, MTV Video Music Awards, e locali.