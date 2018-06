Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 3 giugno

ROMA – Il 3 giugno è il 154º giorno del calendario gregoriano. Mancano 211 giorni alla fine dell’anno.

3 giugno: i fatti del giorno

Il 3 giugno del 1865 nasce a Londra Giorgio V del Regno Unito. Suo padre era il Principe di Galles divenuto poi Re col nome di Edoardo VII del Regno Unito. Giorgio V fu il primo monarca britannico della casa dei Windsor. In questo giorno del 1911 Rodolfo Lanciani viene nominato senatore del Regno d’Italia per i suoi meriti nel campo dell’archeologia. Nel 1928 un radioamatore russo sente l’SOS lanciato dai superstiti del dirigibile Italia, in seguito all’incidente occorso durante la missione presso il Polo nord. È il 1937 quando viene inaugurata a Buenos Aires la Linea D della metropolitana lunga 10,41 km. Cinque anni dopo, nel 1942, viene inaugurato un ponte mobile stradale e ferroviario alle chiuse di Miraflores, primo antenato del più recente Ponte delle Americhe.

Nel 1950 una spedizione francese guidata da Maurice Herzog compie la prima ascensione all’Annapurna, decima vetta più alta del mondo. In questo giorno del 1966 l’astronauta americano Eugene Cernan effettua il suo primo lancio nell’ambito della missione Gemini 9, cui partecipa anche Thomas Stafford. Il 3 giugno del 1972 i Pink Floyd pubblicano l’album Obscured by Clouds, colonna sonora del film francese La Vallée. Nel 1989 avviene l’eruzione del vulcano Unzen, la più grande eruzione vulcanica nella storia del Giappone. Nove anni dopo, nel 1998, nel il sito Italiano IBS.it registra la prima transazione e-commerce in Italia, con la vendita di un libro di Andrea Camilleri. Il 3 giugno del 2004 a Cambridge, Chip Elliot inaugura Qnet, la prima rete a crittografia quantistica.

Buon compleanno…

Checco Zalone (regista), Enrico Papi (presentatore), Maurizio Mattioli (attore).

Si festeggiano oggi…

Madonna della Lettera, Sant’Adalberto di Como, vescovo, Sant’Adamo abate.