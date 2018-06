ROMA – Stanno per iniziare a Milano le riprese di Amici come prima. Mai titolo fu più azzeccato per il ritorno della coppia d’oro dei ‘cinepanettoni’, Christian De Sica e Massimo Boldi.

De Sica seguirà anche la regia della commedia, prodotta da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film che ne è anche il distributore. Il 2005 è stato l’anno del loro addio con Natale a Miami ma il duo più amato dagli italiani è pronto a tornare al cinema il prossimo Natale.