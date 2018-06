ROMA – Magro, pallido, stanco. Johnny Depp oggi appare così. Provato come se avesse una malattia grave. L’attore sta facendo parlare di sé da diversi giorni ormai. In giro per il mondo con il tour dei The Hollywood Vampires, l’ex pirata – nella tappa russa di San Pietroburgo – ha incontrato le fan per scattare foto e fare autografi. Scatti che hanno fatto il giro del mondo, sotto la lente d’ingrandimento dei media. “Irriconoscibile”, ha scritto qualcuno, puntando il dito contro il cambiamento repentino d’aspetto. Per molti, Depp, “sembra malato”. La star non ha commentato, al contrario di quanto ha fatto il fotografo ufficiale della band che su Instagram ha smentito ogni ipotesi. Johnny, 55 anni il prossimo 9 giugno, sarebbe solo stanco per via dei ritmi concitati della tournée. The Hollywood Vampires hanno ancora una lunga estate davanti. Il 7 luglio saranno a Lucca, l’8 a Roma.



Magro per lavoro?

L’aspetto che sta facendo preoccupare sarebbe, in realtà, dovuto a un nuovo film in cui Johnny è protagonista: Richard Says Goodbye. Nella pellicola, secondo indiscrezioni, dovrebbe interpretare un professore malato terminale. Unica prossima apparizione certa come attore è in Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, il sequel del fantasy scritto da J.K. Rowling, al cinema a novembre.

In ogni caso, per Johnny Depp non è stato un anno facilissimo. Prima il divorzio tormentato nel 2016 da Amber Heard. Una separazione costosa dal punto di vista finanziario ma anche da quello personale per via delle accuse di violenza domestica che l’attrice gli ha rivolto.

Poi la causa con i suoi ex manager, della società Management Group, per cattiva gestione del suo patrimonio. La crisi finanziaria e la vendita di molti suoi beni. E ancora le accuse dei comportamenti poco consoni sul set, tra eccessi e ritardi. Per concludere la denuncia fatta da due ex bodyguard in cui Depp viene dipinto come un “vizioso”. Insomma, un po’ di stanchezza l’accuserebbe chiunque!