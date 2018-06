I Coma_Cose stasera sul palco del Biografilm Park

ROMA – Saliranno stasera sul palco del Biografilm Park i Coma_Cose. Lui si chiama Fausto Lama: barba da hipster e cappellino in testa. Lei si chiama Francesca: ha i capelli rasati, color biondo platino. Insieme, negli scorsi mesi, il duo rap milanese ha attirato l’attenzione del pubblico grazie ad una serie di canzoni pubblicate su YouTube. per poi decidersi a pubblicare un mini-album, un EP intitolato “Inverno ticinese”: il loro disco d’esordio.

La rassegna musicale, vero fulcro di Biografilm Park, quest’anno dall’1 al 22 giugno offrirà un fitto programma di concerti che raccolgono il meglio delle band indipendenti e alternative italiane ed esclusivi ospiti internazionali. Dal 2014 la selezione musicale è a cura di Locomotiv Club, che in pochi anni si è distinto come contenitore culturale innovativo ed eclettico per la città di Bologna, spaziando dal rock all’elettronica e diventando riferimento non solo per la scena italiana ma anche per numerosi artisti internazionali.

Che cos’è Biografilm Park

Biografilm Park è il cartellone di eventi live fuori sala di Biografilm Festival – International Celebration of Lives che ogni anno anima il Parco del Cavaticcio di Bologna proponendo quotidianamente proiezioni, spettacoli, incontri e concerti. Luogo cult dell’estate, Biografilm Park offre un programma denso di happening e concerti aperti al pubblico, oltre a una ricca offerta food e ad attività pomeridiane per bambini e ragazzi. Biografilm Festival fa parte di Bologna Estate 2018, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna.