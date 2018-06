Bruno Bozzetto firma MINIVIP&SUPERVIP con i disegni di Panaccione

Roma – Non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa, se poi quel qualcosa è un graphic novel di Bruno Bozzetto – il primo appunto – c’è una sola cosa da fare: correre in libreria.

Il 7 giugno esce per Bao Publishing “MINIVIP&SUPERVIP – Il mistero del Via Vai”, il romanzo grafico firmato dal regista e realizzato con il fumettista francese Gregory Panaccione.

Un fumetto inedito di duecentottanta pagine con i personaggi Minivip & Supervip, i celebri eroi del lungometraggio animato “Vip – Mio fratello super uomo” (1968) di Bruno Bozzetto. Un lavoro a tema ecologista pieno di umorismo, azione, satira sociale e meta narrazione.

LA STORIA

Vi capita mai di pensare che il mondo sia troppo inquinato? E se vi dicessimo che in realtà c’è chi pensa che non lo sia abbastanza? State per scoprire la razza di alieni che da millenni fornisce di nascosto invenzioni e idee all’umanità, per farla progredire tecnologicamente in un modo che faccia produrre più inquinamento possibile. Perché solo quando l’aria sarà completamente infestata di miasmi l’atmosfera terrestre sarà respirabile per i nostri diabolici “benefattori”, che potranno così invaderci! Solo l’eroica stirpe dei Vip può opporsi al malefico piano! Sviluppare una coscienza ecologica non è più una scelta, ma l’unico modo per sopravvivere.

Il volume in edizione cartonata con il taglio delle pagine dipinto di rosso, la vernice UV spessorata e una finitura in oro a caldo strepitosa è disponibile con due cover: la cover regular e la cover variant a tiratura limitata di 1500 copie, in esclusiva per le librerie La Feltrinelli.

La mostra dedicata al nuovo capolavoro di Bozzetto e Panaccione

Dal 1 giugno e per due mesi, sarà possibile visitare negli spazi della libreria La Feltrinelli in Duomo l’esposizione a ingresso libero dedicata alle tavole del fumetto, con un video creato dallo studio Bozzetto appositamente per l’occasione (ingresso galleria Vittorio Emanuele II).