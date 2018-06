ROMA – Sorride e non si risparmia ai fotografi e ai fan Russell Crowe, il premio Oscar arrivato a Roma per la proiezione al Colosseo e al Circo Massimo del mitico Gladiatore, il film di Ridley Scott che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Giunto al Forum Music Village di piazza Euclide per la conferenza stampa di presentazione degli eventi, Crowe è sceso da un van con i vetri oscurati, accolto da Marco Patrignani, ceo del Forum Music Village e presidente dell’Orchestra italiana del Cinema che eseguirà in sincrono la colonna sonora durante le proiezioni.

Barba lunghissima, occhiali da sole e jeans, Crowe si è fatto riprendere a lungo dalle telecamere e dagli obiettivi dei fotografi, poi, quando Patrignani gli ha consegnato come omaggio la sciarpa della Roma, Crowe l’ha prima messa al collo del suo amico e collega Tomas Arana, ma in un secondo momento l’ha presa e, alzando le braccia, ha gridato “Forza Roma!”.

L’attore sarà ospite della serata evento al Colosseo del 6 giugno in compagnia dell’altro “gladiatore” di Roma, Francesco Totti.



Il Gladiatore in concerto

Il Gladiatore in concerto, attesissimo show, si terrà l’8 e il 9 giugno al Circo Massimo, con un’anteprima charity (e superesclusiva) al Colosseo mercoledì 6 giugno. Lo spettacolo vedrà l’Orchestra italiana del cinema eseguire la colonna sonora in sincrono con il film proiettato ad alta definizione su schermi di 123 metri all’Anfiteatro Flavio e di 25 al Circo Massimo. Un’altra presentazione è prevista mercoledì, giorno dello show al Colosseo, sempre al Forum Music Village e sempre alle 12, ma questa volta Crowe lascerà il posto a Gerrard e Hans Zimmer, compositori delle musiche del Gladiatore.

E se le due serate al Circo Massimo saranno dedicate al grande pubblico, il live al Colosseo, voluto e organizzato dall’Orchestra italiana del cinema con il Parco archeologico del Colosseo e in collaborazione con il Rotary international, servirà a raccogliere le donazioni per la campagna contro la Polio, sostenuta anche dalla fondazione Bill e Melinda Gates. E dal fondatore di Microsoft è arrivata la promessa di triplicare i proventi dei biglietti. Per un massimo di 350 posti disponibili, i ticket partono con i 1.500 euro del Silver, poi si passa per i 2.000 del Gold e i 2.500 del Platinum, e si arriva ai 3.000 euro del Diamond. Prima della proiezione, i fortunati potranno fare una visita guidata al monumento e cenare sulla terrazza Valadier con un menu firmato da Cristina Bowerman.

“Il Gladiatore in concerto”, progetto culturale e di beneficenza