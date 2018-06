Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 6 giugno

ROMA – Il 6 giugno è il 157esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 208 giorni alla fine dell’anno.

6 giugno: accadde oggi

In questo giorno del 1833 il presidente statunitense Andrew Jackson diventa il primo presidente a viaggiare in treno. Oggi, ma nel 1861, Camillo Benso Conte di Cavour muore a Torino. Nel 1912 inizia l’eruzione di Novarupta in Alaska. La seconda più grande eruzione vulcanica dei tempi moderni. Il 6 giugno del 1933 apre il primo drive-in, a Camden (New Jersey).

Nel 1971 il lancio della Soyuz 11. In questo giorno del 1984, in Unione Sovietica, viene distribuita la prima versione di Tetris. Nel 1985 viene localizzato e riesumato il corpo del criminale di guerra nazista Josef Mengele. Nel 2012 l’ultimo transito di Venere sulla traiettoria solare del XXI secolo. Nel 2016 in Italia entrano in vigore le Unioni Civili.

Si festeggia:

Sant’Alessandro di Fiesole, vescovo; Santa Grazia, martire; San Bessarione d’Egitto, anacoreta.

Buon compleanno a:

Björn Borg, Tennista; Orson Welles (1915-1985), Regista.