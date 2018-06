Si chiama “Entertainer” il nuovo disco del rapper milanese Nerone

Roma – Il rapper milanese Nerone sta tornando con “Entertainer“, il nuovo disco di inediti fuori per Believe l’8 giugno. Un lavoro di dodici tracce prodotte con la collaborazione di Biggie Paul, 2P, Garellli, Not for us, MotoGucci, Admae Yazee.

L’album è stato anticipato dal videoclip “Più Forte Di Me” feat. Jake La Furia (prod. Biggie Paul).

Con “Entertainer” Nerone si pone l’obiettivo di voler intrattenere l’ascoltatore, sempre più distratto dalle dinamiche usa e getta della musica, ricordando, con molta umiltà, che un intrattenitore non sarebbe nulla senza il suo pubblico. “In un periodo in cui l’Italia è sovraccarica di situazioni complicate, noi cerchiamo di intrattenere” spiega Nerone “e di insegnare qualcosa sulla base dell’intrattenimento”.

Classe 1991, il rapper fa parte della crew Microfili Click, team attivo dal 2009 con cui calca i palchi di tutta Italia. Dopo essersi fatto strada nel mondo delle battle di freestyle e aver conquistato diversi titoli importanti, è nel 2014 che Nerone si guadagna una reputazione nella scena nazionale grazie alla vittoria della terza edizione del programma tv MTV SPIT.

Instore tour:

10 giugno ore 15:00 – Roma – Mondadori Bookstore C.C. Aura – Valle Aurelia

11giugnoore 15:00 – Milano – Mondadori di via Marghera (Via Marghera, 28)

12giugno ore 15:00 – Firenze – Galleria del Disco (Piazza della Stazione)

13giugno ore 15:00 – Padova – Mondadori ( P.zza Insurrezione, 3)

14giugno ore 15:00 – Varese – Mondadori Bookstore (Via Morosini 10)