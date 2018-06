Apple, a settembre arriva iPhone X ‘economico’

ROMA – Bisognerà aspettare settembre per i nuovi dispositivi targati Apple.

Tra questi, una versione economica di iPhone X. Il melafonino sarà uguale a quello che già c’è in commercio ma con alcune differenze: il display sarà da 6 pollici e avrà una sola fotocamera. Il costo si aggirerà intorno ai 600 dollari.

Con il modello low cost uscirà anche una versione aggiornata del classico iPhone X ma in due varianti: uno da 5,8 pollici e uno da 6,5 pollici. Le novità non finiscono qui. Infatti la Apple potrebbe far uscire anche un modello aggiornato dell’iPhone SE2 con un display da 5 pollici e senza bordi proprio come l’iPhone X.