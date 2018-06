Shade torna sulla scena musicale con AMORE A PRIMA INSTA

ROMA – Shade torna sulla scena musicale con un nuovo brano dal sound estivo e frizzante: Amore a prima insta.

Il rapper torinese canta l’amore ai tempi di Instagram: l’amore 2.0 per eccellenza. Una serenata ironica a tempo di rap in cui i like sostituiscono i baci e le dirette ai classici appuntamenti.

Il video di Amore a prima insta, diretto da Fabrizio Conte, vede un grande ritorno: quello di Francesco Mandelli nei panni di Ruggero De Ceglie.



Shade – Amore a prima insta, il testo

Da quanto ti ho vista ho messo “segui”

Ti metto i cuori ma manco li vedi

Foto dei seni, foto dei piedi

Ne seguo mille, mi seguono in dieci

Follow for follow, like for like

Vivi di like, baby: like for life

Sotto i tuoi post metti “relax time”

Ci chiediamo tutti che lavoro fai

Ma sei così bella che fai le dirette

E le seguo pure se non dici niente

E ti vorrei scrivere anche nei DM

Ma non mi voglio fare figure di m, eh

Da quando ti ho vista

Mi hai mandato in fissa

Sì però sono stanco di vederti solo sul cell

Ma dov’è che posso vederti dal vivo, di foto profilo?

Dov’è che sei no filter, no finta?

Amore a prima insta

Ehi, ehi

È stato amore a prima insta

Ehi, ehi

È stato amore a prima insta

Sono super cool, su per giù

Ti vorrei vedere da vicino tipo superzoom

Altro che “tira su col dito”

Io lo swipe up lo vorrei fare sopra al tuo vestito

Quante foto metti? Non ne usciremo indenni

Vinceresti pure tutti i premi agli Instagrammy

Bello l’effetto a bocca gigante

Solo che non è un filtro, sono le labbra rifatte

Ma sei così bella che fai le dirette

E le seguo pure se non dici niente

E ti vorrei scrivere anche nei DM

Ma non mi voglio fare figure di m, eh

Da quando ti ho vista

Mi hai mandato in fissa

Sì però sono stanco di vederti solo sul cell

Ma dov’è che posso vederti dal vivo, di foto profilo?

Dov’è che sei no filter, no finta?

Amore a prima insta

Ehi, ehi

È stato amore a prima insta

Ehi, ehi

È stato amore a prima insta