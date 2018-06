Crisi da sovraindebitamento, la gestione in un master dell’Unicusano

ROMA – Gestione della crisi da sovraindebitamento. È questo l’argomento di un nuovo Master di I livello e di un corso dell’Universita’ Niccolo’ Cusano di Roma.

Il Master e’ relativo alla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento ‘in modalita’ blended’, cioe’ con l’utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attivita’ formative basate su una tecnologia specifica, detta ‘piattaforma tecnologica’, ha lo scopo di introdurre i partecipanti alla complessa disciplina normativa e regolamentare di tali aree dell’ordinamento giuridico.

Il percorso didattico prevede la trattazione dei principali aspetti di diritto sostanziale e processuale compresi alcuni elementi di contabilita’ e bilancio con particolare attenzione agli aspetti pratici e ai compiti che il gestore della crisi e’ chiamato ad affrontare nello svolgimento della professione. Il Master prevede un percorso formativo che permette di acquisire una formazione teorica e pratica in una materia nuova e di forte impatto sociale.

Il Master grazie alla collaborazione degli Organismi di Composizione della Crisi di Protezione Sociale Italiana, intende offrire ai laureati in giurisprudenza ed economia: adeguata professionalita’ e competenza di natura tecnica e pratica; necessarie nozioni giuridiche ed economico-aziendali per affrontare in modo competente ed efficace le attuali problematiche inerenti il sovraindebitamento di consumatori e imprese; la possibilita’ di iscriversi al Registro dei Gestori della Crisi presso il Ministero di Giustizia; la capacita’ di svolgere in maniera competente ed autonoma la professione di Gestore della Crisi.

Oltre al Master anche un Corso

Non solo Master, pero’, l’Universita’ Niccolo’ Cusano sul tema offre anche un corso: ‘Gestione della crisi da sovraindebitamento, dalla legge 3/2012 alla prassi dei Tribunali’, di durata pari a 50 ore con relativa acquisizione di 2 Cfu (Crediti Formativi Universitari). Agli iscritti che avranno superato la prova finale verra’ rilasciato l’Attestato del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale. Il Corso Universitario di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale prevede un percorso formativo che permette di acquisire una formazione avanzata nelle seguenti tematiche: l’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore, la procedura di liquidazione del patrimonio, l’organismo di composizione della crisi e il gestore.

Il corso grazie alla collaborazione degli Organismi di Composizione della Crisi di Protezione Sociale Italiana, intende offrire agli operatori del settore (principalmente Dottori Commercialisti e Avvocati): professionalita’ e competenze squisitamente pratiche; un panorama attuale della dottrina e giurisprudenza degli istituti trattati; specifici strumenti giuridici ed economico-aziendali per affrontare in modo competente ed efficace le attuali problematiche inerenti il sovraindebitamento di consumatori e imprese.