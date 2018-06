Festa di diploma al Coni per 38 studenti master Sbs

ROMA – Festa di fine corso al Salone d’Onore del Coni a Roma per i futuri dirigenti dello sport. Chiudono oggi la loro esperienza formativa i 38 studenti che hanno partecipato alla 13esima edizione del Master in Strategie per il Business dello Sport, nato nel 2005 dalla collaborazione tra Verde Sport, Universita’ Ca’ Foscari di Venezia e Ca’ Foscari Challenge.

Si tratta di un punto di riferimento per l’industria sportiva italiana, alla ricerca di nuove e qualificate figure professionali che possano trovare sbocchi in un settore che in Italia vale piu’ del 3% del Pil, ma anche un progetto che puo’ contare sul sostegno di oltre 170 partner e aziende, club, leghe e federazioni sportive, e media.

“Ci ho messo la faccia in tempi lontani per questa iniziativa”, ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malago’, nel suo saluto di apertura. “All’inizio non c’era questa moltitudine di aziende e sponsor a sostegno e non si capiva bene cosa significasse fare un master in business dello sport. Oggi invece e’ diventato quasi un obbligo per chi vuole lavorare in questo mondo, e anche il Coni ci e’ arrivato con la Scuola dello Sport e un master di cui siamo molto orgogliosi”. Per il numero uno del Comitato olimpico nazionale i percorsi di studio rappresentano “il futuro: non possiamo permetterci di avere dirigenti ‘volontari’, che lavorano a tempo perso occupandosi di altro. Serve gente che si dedichi full time con competenze in mille ambiti”. Agli studenti ha poi rivolto un pensiero: “Sara’ complicato entrare nel lavoro ma il mondo dello sport ha qualche chance in piu’ perche’ stiamo creando nuovi mestieri”.

La festa e’ stata anche l’occasione per consegnare il diploma per Meriti Sportivi del Master SBS a Giorgio Squinzi, presidente di Mapei e del Sassuolo Calcio, oltre che ex numero uno di Confindustria, per l’impegno e i successi ottenuti in ambito sportivo. “E’ molto importante portare professionalita’ nello sport, crescere, credere nella ricerca”, ha detto rivolto ai ragazzi nel Salone d’Onore del Coni. Il Master SBS inizia ogni anno a settembre e si chiude a febbraio, e ha sede nel centro sportivo polifunzionale de La Ghirada a Treviso, quartier generale delle attivita’ sportive del gruppo Benetton. Tra le aree didattiche ci sono sport marketing, strategie e diritti media, sales marketing, team building, gestione impianti e infrastrutture sportive.