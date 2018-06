GOGOSOUND, l’app per andare ai concerti in compagnia

ROMA – “Non sai con chi andare al concerto? Prova Gogosound“, con questo spirito nasce una nuova applicazione per cellulari tutta lucana.

Si tratta di una app, pronta per l’estate, di carpooling pensata per chi ama la musica. In particolare l’applicazione aiuta a trovare amici e amiche per i concerti, condividere il viaggio e risparmiare sulle spese.

L’ app è facile da usare: gli iscritti a Gogosound che hanno un’auto possono offrire un passaggio, specificando da dove partono e quanti posti hanno a disposizione. Chi invece non ha un mezzo può pubblicare un annuncio (call) per cercare un passaggio.

Se invece – si legge nel comunicato di presentazione – “vivi in una grande città e non hai bisogno né di ricevere, né di offrire un passaggio ma hai solo voglia di incontrare nuovi amici, non devi fare altro che fissare un appuntamento all’ingresso e incontrarti con tutti quelli che rispondono al tuo invito“. “Perché – questa la filosofia degli ideatori dell’app – un concerto è più bello se ci vai con un amico“.

Dove posso scaricare Gogosound?

L’app è disponibile sia per gli utenti Android che iOS e si può scaricare gratuitamente dagli store.

Gogosound nasce nel 2015 dall’idea di due fratelli lucani, appassionati di musica e assidui frequentatori di concerti: Massimo Lovisco, musicista e fotografo in campo musicale e Marco Lovisco, giornalista di arte e viaggi e consulente di comunicazione.