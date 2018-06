ROMA – Kate Spade muore all’età di 55 anni.

La famosa stilista è stata trovata morta nel suo appartamento a Park Avenue, New York. Si tratta di suicidio. La causa del terribile gesto è da ricondursi alla depressione. Vicino al corpo dell’imprenditrice è stato trovato un biglietto per sua figlia Frances Beatrix Spade, ha rivelato TMZ. “Ti voglio bene. Non è colpa tua: chiedi a tuo padre“.