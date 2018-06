Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 7 giugno

ROMA – Il 7 giugno è il 158º giorno del calendario gregoriano (il 159º negli anni bisestili). Mancano 207 giorni alla fine dell’anno.

7 giugno: i fatti del giorno

Il 7 giugno del 1892 Benjamin Harrison diventa il primo Presidente degli Stati Uniti a presenziare ad una partita di baseball. In questo giorno del 1914 il primo vascello passa attraverso le chiuse del Canale di Panama. E’ il 1926 quando Antoni Gaudi viene investito da un tram. Tre anni più tardi, nel 1929, la Città del Vaticano diventa uno stato sovrano. Il 7 giugno del 1981 a San Benedetto del Tronto un incendio si sviluppa all’interno della Curva Sud dello Stadio “Fratelli Ballarin” mentre sta per avere inizio l’incontro di calcio Sambenedettese-Matera. Il bilancio è tragico: 2 morti e quasi un centinaio di feriti, di cui 11 gravemente ustionati. In questo giorno del 1993 Prince cambia il suo nome con un simbolo e diventa “The Artist formerly known as Prince” (L’artista precedentemente noto come Prince). Quattro anni dopo, nel 1997, un utente di computer noto come “_eci” pubblica il suo sorgente in codice Microsoft C su un “exploit” di Windows 95 e Windows NT, che diventerà in seguito noto come WinNuke. Il sorgente ottiene un’ampia diffusione su internet e la Microsoft è costretta a distribuire una patch di sicurezza.

Buon compleanno a…

Enrico Montesano (attore), Liam Neeson (attore), Giulio Golia (giornalista)

Si festeggiano oggi…

Sant’Andronico di Perm, vescovo e martire (Chiese di rito orientale) Sant’Antonio Maria Gianelli, vescovo

San Coloman di Druim Mor, vescovo e abate