Dopo una primavera “in vacanza”, Lo Stato Sociale torna live

ROMA – Dopo una primavera di “vacanza” Lo Stato Sociale si rimette al lavoro e lo fa per davvero. La band torna live con “Una vita in vacanza tour”. L’8 Giugno i regaz saranno al Carroponte di Milano a fare quello che ama di più; suonare davanti al suo pubblico. Questa data sarà seguita da altri 5 imperdibili appuntamenti che saranno solo l’inizio del viaggio estivo de Lo Stato Sociale.

Il la band è attesa il 4 luglio allo Sherwood Festival di Padova, l’11 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il 13 luglio al Rock in Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle e il 14 luglio all’Eremo di Molfetta (BA) e inoltre il 12 giugno il Comune di Bologna offre il concerto alla città nell’ambito di Bologna Estate 2018. In queste 6 feste ci sarà un regalo davvero speciale: i ragazzi suoneranno due brani che non suonano da anni e uno che non hanno mai interpretato dal vivo. Queste canzoni saranno scelte dai fan tramite un sondaggio lanciato direttamente dai social della band.

I concerti

Sarà un viaggio a spasso per il tempo dalle origini della band fino ad “Una vita in vacanza” attraverso tutti i brani irrinunciabili del loro percorso e soluzioni live da occhiali da sole di notte. Sei matti che alzeranno ancora una volta l’asticella, per organizzare il limbo collettivo più grande d’Italia.

La band, per fare ancora più casino, ha coinvolto alla chitarra ed ai cori Giacomo Gelati, già voce e chitarra delle Altre Di B. Questa volta ai regaz non basta un concerto; sarà un vero e proprio spettacolo: due ore di coriandoli, palloni, ritornelli, lacrime e risate. E poi, grazie ai contenuti video creati da fuoriclasse come Alex Hagen, Riccardo Antonino, Cosimo Bruzzese, Davide Spina e Matteo Bombarda sarà come andare al cinema. Insomma, tenetevi forte perché vedrete Lo Stato Sociale come mai prima.

Nei live saranno presentati i brani estratti da Primati, il nuovo progetto discografico uscito lo scorso 9 febbraio per Universal Music/Garrincha Dischi. Primati è la prima “raccolta differenziata” della band con i singoli che hanno segnato il percorso del gruppo dall’esordio fino alla partecipazione al Festival di Sanremo e anche gli inediti Fare mattina, Facile feat. Luca Carboni e una nuova versione di Sono così indie.

I biglietti per la date di Milano, Padova, Collegno Roma e Bari sono disponibili sui circuiti Mailticket (www.mailticket.it) e Ticketone (www.ticketone.it).

Le date

08 Giugno — Carroponte — Milano

12 Giugno — Bologna — Piazza Maggiore

04 Luglio — Sherwood Festival — Padova

11 Luglio — Flowers Festival — Collegno (TO)

22 Luglio — Scario (SA) — Equinozio d’Autunno Festival

23 Luglio — Recanati (MC) – Lunaria Festival

13 Luglio — Rock in Roma — Ippodromo delle Capannelle

14 Luglio — Eremo — Molfetta (BA)

03 Agosto — Reggio Emilia — Parco Malaguzzi

04 Agosto — Livorno — Effetto Venezia

09 Agosto — Canicattì (AG) — Malamara Festival

11 Agosto — Castrignano dei Greci (LE) — Parco Kurdi

15 Agosto — Pescara — Piazza della Rinascita