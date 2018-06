Il vestito di Kate Middleton al Royal Wedding non era riciclato

ROMA – No, il vestito di Kate Middleton al Royal Wedding di Harry e Meghan non era riciclato. Ci sono chiare differenze tra l’abito in questione e quello indossato da Kate al battesimo di Charlotte e in altre occasioni ufficiali. Entrambi di Alexander McQueen.

Innanzitutto il colore sarebbe diverso. Il primo sarebbe crema, mentre il secondo giallo pallido. Una differenza impercettibile a occhio nudo e soprattutto dalle foto pubblicate su Internet. A ben vedere anche le maniche dell’abito non sono uguali. Al matrimonio, Kate aveva dei bottoni ai polsi che mancavano al battesimo. Salta, quindi, ogni congettura secondo cui Kate avrebbe dato poca importanza al matrimonio del cognato con l’ex attrice.

La Middleton, tra l’altro, ha spesso sfoggiato capi molto simili ma di colori diversi. Come ogni donna, la mamma di George, Charlotte e Louis quando trova un abito comodo non lo abbandona. E la Duchessa l’ha dimostrato tante volte come si può vedere dalle foto. Ecco i tanti outfit simili che Kate ha indossato in varie occasioni pubbliche.