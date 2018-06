Arriva in libreria Sherlock Frankenstein e la legione del male

Roma – Arriva in libreria per Bao Publishing Sherlock Frankenstein e la legione del male, il volume con i testi di Jeff Lemiree i disegni di David Rubín. Il libro è il primo di una serie di spin-off tematici che arricchiscono il mondo della serie Black Hammer, spiegandone gli aspetti più reconditi e segreti. Lucy Weber, la figlia di Black Hammer, è sulle tracce del gruppo di supereroi scomparsi che era stato capace di sconfiggere il malvagio Anti-Dio. La pista migliore che può seguire è risalire a Sherlock Frankenstein, acerrimo nemico dell’eroe con il martello cosmico, che trama nell’ombra.

La storia raccontata è precedente all’inizio della saga, si apre con l’episodio 12 della serie regolare e continua con la miniserie dedicata a una delle nemesi dell’eroe creato da Jeff Lemire. Il volume illustrato in modo magistrale da David Rubín, è un tassello importante nella continuity della serie.

Sherlock Frankenstein e la legione del male, è disponibile anche con variant cover in edizione limitata di 300 copiedisegnata da Mike Mignola.

Manca davvero pochissimo, dal 14 giugno tutti i lettori potranno finalmente scoprire le origini di Sherlock Frankenstein, la nemesi dell’eroe con il martello cosmico.

Jeff Lemire (1976) è uno sceneggiatore e fumettista canadese. Negli ultimi anni si è imposto come uno dei maggiori talenti dei comics americani, collaborando con le principali case editrici statunitensi (Marvel, DC, Image) e scrivendo per testate quali Animal Man, Green Arrow, Superboy, Superman, Hawkeye, Swamp Thing, Batman, X-Men e tante altre. Tra i lavori più personali, Essex County (2000) è quello che lo ha reso noto al grande pubblico e che gli è valso numerosi premi. In Canada, l’opera è stata dichiarata uno dei cinque romanzi più importanti del decennio. Nel 2009, per l’etichetta Vertigo della DC, crea la serie Sweet Tooth. Nel 2012 pubblica il graphic novel Il saldatore subacqueo, di cui è autore completo. Nel 2015, per la Image Comics, dà vita alla serie Descender, epopea fantascientifica in coppia con l’artista Dustin Nguyen e pubblicata in Italia da BAO Publishing.

David Rubín è un fumettista e illustratore spagnolo, classe 1977. Autore prolifico e premiato, fa parte del collettivo Polaqia ed è membro della casa di produzione di cinema d’animazione Dygra Films. In Italia i suoi lavori sono stati pubblicati dalla casa editrice Tunué, tra cui BeowulfeL’eroe. Lavora per il mercato americano disegnando le serie Aurora West su testi di Paul Pope,Black Hammere Sherlock Frankenstein e la legione del malesu testi di Jeff Lemire, tutte portate in Italia da BAO Publishing.