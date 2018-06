Jurassic World, da oggi al cinema i dinosauri “umani”. La featurette

ROMA – Arrivano al cinema oggi i dinosauri “umani” di Jurassic World. Animali che hanno emozioni come noi, come si vede nella featurette L’empatia con i dinosauri. Esseri non del tutto minacciosi.



La trama

Sono passati quattro anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie di contenimento; Isla Nublar adesso è un luogo selvaggio abbandonato dagli umani dove i dinosauri sopravvissuti vivono nella giungla.