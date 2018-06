La prima apparizione dei gemellini di Beyoncé e Jay-Z è al concerto di mamma e papà

ROMA – È iniziato con il “botto” l’On The Run Tour II di Beyoncé e Jay-Z. Le due star hanno dato il via al tour di coppia da Cardiff con un live scoppiettante. A fare notizia oggi, però, sono soprattutto Rumi e Sir, i gemellini nati lo scorso 13 giugno. I bimbi sono apparsi, per la prima volta, in pubblico. Non fisicamente, si intende. In braccio a mamma e papà nelle immagini a supporto del concerto. Scatti accompagnati da messaggi come “l’amore non cambia” e “l’amore è universale”.

I bambini, che tra poco festeggeranno il loro primo compleanno, appaiono anche in altri video proiettati nel corso del live. In un altro video, Rumi e Sir sono insieme a tutta la famiglia durante quello che sembra un rinnovamento dei voti di matrimonio di Bey e Jay. Immancabile Blue Ivy, sempre protettiva nei confronti dei fratellini.

Nella raccolta di video non sono mancati neanche i momenti più personali della quotidianità della famiglia Carter, da sfonto all’interpretazione di Perfect di Ed Sheeran. Un modo per far sentire i fan ancora più vicini alle due star.

Beyoncé e Jay-Z faranno tappa anche in Italia con il loro tour: il 6 e l’8 luglio, rispettivamente allo stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma.