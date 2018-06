“Ogni giorno” ci spiega cosa significa “amare qualcuno per quello che è dentro”

ROMA – Come sarebbe svegliarsi ogni mattina nel corpo di una persona diversa? Inimmaginabile ma non per “A”, un’anima che non ne ha uno proprio. È la storia incredibile raccontata in Ogni Giorno, il film diretto da Michael Sucsy e tratto dal best-seller del New York Times, Every Day di David Levithan. E diventa ancora più incredibile se arriva l’amore a complicare (o migliorare, dipende dai punti di vista) tutto. Nel cast Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague, Maria Bello, Debby Ryan e Colin Ford.

Una storia per gli inguaribili romantici

Nei 91 minuti sullo schermo, “A” è così combattuto tra la sua condizione eterna e il colpo di fulmine fatale con Rhiannon, una sedicenne che tutti vorrebbero come figlia: aiuta in casa, non crea problemi e va bene a scuola, il tutto nonostante la sua famiglia non abbia passato momenti facili. Entrambi si perdono l’uno nell’altra, scoprendo il vero significato della frase “amare qualcuno per quello che è dentro”. Un obiettivo che, in adolescenza, spesso si tende a non mettere al centro. Ma la domanda fondamentale che ricorre per tutta la durata della pellicola è: “Si può avere una relazione con un’anima che abita in un corpo diverso ogni giorno?”. “A” è, infatti, a volte un ragazzo, a volte una ragazza, a volte il quarterback della scuola, a volte un nerd.

C’è molta fantasia ovviamente nel racconto che, però, riesce a tenere bene la “non logica” della storia. Almeno inizialmente, si fa fatica a dare un senso. Poi ci si perde, nonostante la logica non ci sia effettivamente, nella storia d’amore. Romantica, sofferta e combattuta “ogni giorno”. Capace di superare ogni ostacolo. Gli inguaribili romantici la adoreranno!

Mi chiamo A. Ogni giorno mi sveglio in un corpo diverso. Sempre qualcuno della mia età, mai troppo lontano dall’ultima persona, mai la stessa persona due volte. Non ne ho il controllo. Non so perché succeda o come. Eppure so cosa rende ogni persona diversa e ciò che rende tutti uguali. Ogni giorno nella mia vita mi sveglio e cerco solamente di vivere quel giorno, per quella persona. Senza lasciare traccia, senza lasciare il segno. Fino ad ora…



VOTO: ★★☆☆☆

SINOSSI

Il film, al cinema dal 14 giugno per Eagle Pictures, racconta la storia di Rhiannon (Angourie Rice), una ragazza di 16 anni che si innamora della misteriosa anima “A”, che abita ogni giorno in un corpo differente. Grazie alla loro sintonia, Rhiannon e A cercano di incontrarsi tutti i giorni, senza sapere chi o cosa avranno di fronte il giorno successivo. Con il crescere del loro sentimento, realizzare di dover amare una persona diversa ogni 24 ore diventa sempre più impegnativo, fino a quando saranno costretti a prendere una decisione che cambierà per sempre le loro vite.