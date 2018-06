A Star Is Born, il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper

ROMA – Arriverà al cinema (per Warner Bros) il prossimo 11 ottobre A Star Is Born, il primo film da regista di Bradley Cooper, remake della pellicola del 1937. L’artista è anche protagonista insieme a Lady Gaga, anche lei al debutto. Sul grande schermo però.

La trama

In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta l’esperto musicista Jackson Maine, che scopre—e se ne innamora—la combattuta artista Ally (Gaga). Ha da poco dato chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato personale della loro relazione sta perdendo colpi, per colpa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni.

Il cast

Il cast di A STAR IS BORN include anche Andrew Dice Clay, con Dave Chappelle e Sam Elliott. Oltre ad interpretare Ally, la Gaga, che ha conquistato un Oscar con la canzone “Til It Happens to You” dal film “The Hunting Ground”, è interprete di canzoni originali per questo film, da lei scritte assieme a Cooper ed altri artisti come, Lukas Nelson, Jason Isbell e Mark Ronson.

Tutte le musiche sono originali e sono state registrate dal vivo. A Star Is Born è prodotto da Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips e Lynette Howell Taylor. Ravi Mehta, Basil Iwanyk, Niija Kuykendall, Sue Kroll, Michael Rapino e Heather Parry sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Eric Roth and Bradley Cooper & Will Fetters. A collaborare con Cooper troviamo il direttore della fotografia candidato all’Oscar Matty Libatique (“Il Cigno Nero”), la scenografa Karen Murphy, il montatore tre volte candidato all’Oscar Jay Cassidy (“American Hustle”, “Silver Linings Playbook”, “Into the Wild”) e la costumista Erin Benach.

La Warner Bros. Pictures presenta, in associazione con Live Nation Productions, in associazione con Metro Goldwyn Mayer Pictures, una produzione Jon Peters/Bill Gerber/Joint Effort, “A Star is Born”. Il film sarà distribuito nel mondo dalla Warner Bros. Pictures, una compagnia della Warner Bros. Entertainment.