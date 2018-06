JurijGami canta Christian De Sica e i cinepanettoni

ROMA – Esce oggi Christian De Sica, il primo singolo ufficiale di JurijGami. Il brano, pubblicato dall’etichetta indipendente belga Cello Communications Network, anticipa la pubblicazione dell’EP di esordio del cantautore. Come chiarisce già il titolo, Christian De Sica si ispira al celebre attore italiano, simbolo dei tanto discussi cinepanettoni.

“Il brano nasce dai dibattiti cinefili tra amici – spiega JurijGami -, nei quali ognuno cerca sempre di averla vinta con quel fare presuntuoso da critico cinematografico affermato “che sa tutto lui”. A tal proposito, mi piace citare lo youtuber italiano Yotobi, quando dice “a me De Sica fa morire dal ridere ed è una di quelle informazioni personali di cui tu non puoi farne a meno ma non puoi raccontarla a nessuno”.

Christian diventa così un personaggio controverso che spacca il pubblico in due fazioni ben definite: la prima formata da coloro che lo amano ma non possono mostrarlo troppo per paura di essere giudicati, la seconda da quelli che lo odiano e si fanno sentire senza pensarci due volte.



JurijGami è un cantautore e chitarrista comasco. A dieci anni trova una chitarra classica abbandonata nella cantina dei nonni e inizia a cercare le prime note imitando il padre, musicista di professione. Cresce a “pane e musica” seguendo il papà tra backstage e palchi di tutta Europa.

A sedici anni si iscrive al CPM di Milano, colleziona concerti sia in Italia che all’estero e soprattutto inizia a scrivere decine di brani. Cinque di questi vanno a comporre il primo EP ufficiale di JurijGami, in uscita nel 2018 per Cello Communications Network, etichetta indipendente con sede a Bruxelles.

Durante la prossima estate, oltre a promuovere il suo nuovo progetto cantautorale, JurijGami sarà impegnato sia nel tour estivo del cantante Simone Tomassini sia nel musical Fame-Superstars di Paolo Meneguzzi.