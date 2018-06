ROMA – In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Gardaland SEA LIFE Aquarium accoglie, presso la vasca oceanica, un esemplare di Pesce Napoleone per dare il via ad un progetto di monitoraggio.

Il Pesce Napoleone, che fa parte delle specie protette dalla CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione), sarà oggetto da parte dei biologi del SEA LIFE di un progetto di monitoraggio alimentare e comportamentale al fine di poter effettuare, in futuro, un vero e proprio programma di riproduzione della specie in ambiente controllato.

Il Pesce Napoleone appartiene alla famiglia dei Labridi ed è caratterizzato da una particolare “gobba” sulla fronte , una sorta di prominenza frontale irregolare situata sulla testa degli esemplari adulti che aumenta in proporzione all’invecchiamento dell’animale. Ed è proprio dalla forma di questa protuberanza – che ricorda il cappello di Napoleone – che questo esemplare marino prende il nome. Una curiosità: tutti gli esemplari nascono femmine e, soltanto in seguito, da adulti, alcune diventano maschi. La livrea arcobaleno presenta uno sfondo variabile che va dall’azzurro al verde smeraldo, dal verde pisello al grigio rosato screziato finemente da un reticolo di linee sottili giallognole su tutto il corpo e sulle pinne, ad eccezione della testa. La pinna caudale è orlata di chiaro.

L’esemplare arrivato a Gardaland SEA LIFE è una femmina di 70 cm di lunghezza e ha già iniziato ad attirare la curiosità di grandi e bambini grazie alle speciali caratteristiche fisiche che possono essere osservate dal tunnel sottomarino trasparente che dà la sensazione di una passeggiata negli abissi .E’ stato soprannominato “ambasciatore della conservazione” poichè lo scopo di SEA LIFE è proprio quello di far conoscere e apprezzare a tutti gli ospiti questo pesce così sconosciuto e ormai di rado visibile in natura.

Il progetto sul Pesce Napoleone rispecchia a pieno la mission del brand SEA LIFE, la rete di Acquari più grande del mondo di cui Gardaland SEA LIFE Aquarium fa parte: composto da 50 strutture distribuite in 17 Paesi in tutto il mondo, SEA LIFE è attivo da sempre in attività di sensibilizzazione volte alla salvaguardia dei mari e della conservazione delle specie marine; il suo obiettivo è che gli Ospiti si innamorino degli oceani e imparino a rispettare le creature che li abitano attraverso il divertimento e le esperienze ravvicinate.