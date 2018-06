La Dark Polo Gang entra nel vocabolario Treccani con “Bufu”

ROMA – By Us Fuck U, ovvero vaffanculo. Da oggi la Dark Polo Gang può annoverare tra i propri successi una citazione all’interno del vocabolario Treccani. Alla sezione “Neologismi”, il gruppo è citato per aver diffuso “bofu”, termine ufficialmente inserito nel testo.

“L’insulto adoperato nei testi di canzoni rap” è tornato a essere in voga tra i giovanissimi, tanto da meritarsi un posto nel vocabolario. “Bofu” è l’acronimo, appunto, di “By Us Fuck You” e “in italiano significa ‘Da parte nostra vai a quel paese’, ovviamente espresso in modo più colorito. Quest’espressione nasce come contro-offesa ai cosiddetti haters, letteralmente coloro che odiano (una sorta di nemici), che hanno fatto nei confronti della band alcuni dissing”.