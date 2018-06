L’Assemblea Nazionale francese vieta l’uso del cellulare a scuola

ROMA – In Francia, il divieto di usare il cellulare a scuola diventa legge.

La norma entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico. Niente più Facebook, Instagram o Twitter per gli studenti delle elementari e medie. L’uso del telefono sarà previsto solo ed esclusivamente per usi pedagogici e nelle ore ricreative. Il governo lo considera “un segnale per la società“.

Hanno votato a favore La Republique en Marche (LREM), i centristi del Movimento Democratico (MoDem) e l’Unione dei Democratici e degli Indipendenti (UDI). Il resto dei gruppi parlamentari, invece, hanno definito la proposta “inutile”, un “imbroglio” e un'”operazione pubblicitaria”.