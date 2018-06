ROMA – C’è la data, c’è la location, c’è il tema. Siete tutti invitati al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. L’appuntamento è per il 31 agosto, a Noto, città d’origine della mamma della fashion blogger dove gli invitati saranno trasportati con un aereo Alitalia.

La 31enne ha pubblicato su Instagram il video annuncio dell’evento, visto più di un milione di volte. Cresce così l’attesa per il “royal wedding” italiano che, visto i presupposti, dovrebbe essere molto social. È già pronto l’hastag ufficiale per commentare l’evento: #TheFerragnez.

Secondo indiscrezioni, il matrimonio sarà in stile Coachella, il festival musicale più famoso d’America. Atmosfera rilassata, food trucks, ruote panoramiche e palme saranno quindi elementi fondamentali del ricevimento. Con molta probabilità la musica farà da padrona con palchi e dj-set in grado di ospitare le performance dei tanti vip che arriveranno in massa.

Il countdown per le nozze è ufficialmente partito. Non resta che aspettare ulteriori dettagli ufficiali da parte della coppia.