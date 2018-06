I primi 25 anni della Bandabardò

Roma – Già 25 anni e sembra ieri: quest’anno la Bandabardò – che a buon diritto può definirsi tra le live band più vitali in Italia – compie 25 anni di attività e li festeggia nel modo che più le è consono, cioè sul palco. “25” è dunque il nome del nuovo tour in partenza il 9 giugno da Breno (BS).

“25” sarà il modo bardozziano di raccontare l’Italia attraversata, conosciuta, amata in questi 25 anni; sarà un modo per disegnare la mappa delle strade percorse, delle avventure passate, degli incontri e dei cambiamenti, quelli della penisola e quelli della Banda. Un modo per restituire al pubblico un po’ dell’affetto e dei sorrisi ricevuti, in Italia e oltralpe; come quando in Germania un promoter rassicurante li ha incoraggiati dicendo: “Quello di cui cantate, lo capiamo dai vostri occhi”, o quando, ancora alle prime armi, a Volterra hanno aperto il concerto di una star internazionale e quella, da dietro le quinte ha gridato un galvanizzante “Suonate ancora!” (Manu Chao, Spagna) o la richiesta semplice e diretta di un Premio Nobel: “Cantiamo insieme?” (Dario Fo, Italia).

Insomma, questo ‘nozze d’argento show’ si annuncia nuovamente come un concentrato di energia ed emozione.

Sul palco, nei ruoli di sempre: Enrico “Erriquez” Greppi (cantante, chitarrista, fondatore ed ‘ideologo’), Alessando M. “Finaz” Finazzo (chitarrista virtuoso), Andrea “Orla” Orlandini (chitarrista abbellitore), Marco “Don” Bachi (contrabbassista), Alessandro Nutini “il giovane Nuto (batterista), Federico “Pacio” Pacini (fisarmonica e tastiere), Ramon Jose Caraballos (percussioni e pennellate cubane), Carlo “Cantax” Cantini (fonico).

IL TOUR

GIUGNO

09 – Decennale K-Pax, Breno (BS)

16 – Decontra di Scafa (PE)

22 – Etnica fest., Vicchio (FI)

29 – Festival Musicarnia, Tolmezzo (UD)

30 – Nomi On The Rock- Nomi (TN)

LUGLIO

14 – Festival 20 di Fara, Pontremoli (MS)

20 – Carroponte Festival, Sesto San Giovanni (Mi)

27- Palmoli (Ch)

AGOSTO

01 – Cavea – Auditorium parco della Musica, Roma

10 – Festambiente, Rispescia (GR)

12 – Pinetnie moderne, Pineto (TE)

15 – Palermiti (CZ)

18 – Porcelle di Tornimparte (AQ)

19 – Ariano Folk Festival, Ariano Irpino (AV)

21 – Villa San Pio X (AP)

25 – Abbasanta (OR)