L’insalata emoji diventa vegana: sarà senza uovo

ROMA – L’insalata emoji diventa vegana. Google ha annunciato il cambiamento in arrivo nel nuovo sistema Android P. Il motivo è semplice: “Si parla tanto di inclusione e diversità in Google quindi, se avete bisogno di una prova che Google stia facendo di questo una priorità, indirizzo la vostra attenzione verso l’emoji dell’insalata. Abbiamo tolto l’uovo, così da rendere l’insalata più inclusiva per i vegani”.

Non sono mancati i commenti degli utenti. Non tutti hanno apprezzato la decisione. Dopo una serie di polemiche e prese in giro, Google ha così specificato la ragione che ha portato all’eliminazione dell’uovo: “Ciao carnivori, vegani e tutti quelli che ci sono in mezzo! Vorrei solo chiarire che lo scopo dell’emoji dell’insalata è creare un’immagine più fedele alla descrizione fornita dal consorzio Unicode“. Nella descrizione dell’emoji rinnovata si legge infatti: “una ciotola di sana insalata con lattuga, pomodori e altri ingredienti come il cetriolo”. C’è chi non ha mancato, però, di sottolineare l’assenza di quest’ultimo ingrediente.

Google è di certo abituato alle critiche. È recente la polemica sul cheesburger emoji, accusato di essere assemblato male con la fetta di formaggio a diretto contatto con il pane.