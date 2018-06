Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 9 giugno

ROMA – Il 9 giugno è il 160º giorno del calendario gregoriano. Mancano 205 giorni alla fine dell’anno.

9 giugno: accadde oggi

Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney La gallinella saggia (The wise little hen). È il 1934. Nel 1951, invece, vi è la prima rappresentazione (postuma) dell’Orfeo ed Euridice di Joseph Haydn al teatro della Pergola di Firenze. Ancora prime volte. Nel 1957 vi è la prima ascensione al Broad Peak (dodicesima vetta più alta del mondo). Un anno dopo, nel 1958, Fido, cane meticcio di Luco del Mugello, muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 anni alla fermata dell’autobus per attendere invano il ritorno del padrone, perito nel 1943 durante un bombardamento aereo.

Nel 1985 esce l’album “La vita è adesso” di Claudio Baglioni che diventa il disco più venduto in Italia con oltre 3.800.000 copie vendute. Jane Foster e Deanna Brasseur, nel 1989, diventano le prime donne a guidare aerei da caccia in Canada. Nel 1990 un negoziante di dischi di Fort Lauderdale (Florida) viene arrestato per aver venduto As Nasty As They Wanna Be dei 2 Live Crew.

Il Presidente degli Stati Uniti d’America George W. Bush nel 2007 visita l’Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI; per l’evento scendono in piazza a Roma i movimenti pacifisti con un corteo di circa 200.000 persone.

Buon compleanno a:

Matthew Bellamy (cantante britannico dei Muse), Johnny Depp (attore statunitense), Michael J. Fox (attore canadese), Natalie Portman (attrice statunitense) e Milena Gabanelli (giornalista italiana).

Si festeggia oggi:

San Columba di Iona, Santa Madrun e Santa Tecla.