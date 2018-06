Sky Cinema, un canale dedicato al pianeta delle scimmie

ROMA – Appassionati de Pianeta delle scimmie da oggi c’è un canale tutto per voi.

In occasione della prima visione dell’ultimo capitolo della saga, da sabato 9 a domenica 17 giugno Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Il Pianeta delle Scimmie.

Un canale interamente dedicato all’iconica saga composta da 9 film, tutti disponibili anche su Sky On Demand.

Sky Cinema, lunedì la première di The war – Il pianeta delle scimmie

Da non perdere lunedì 11 giugno alle 21.15 la première di The war – Il pianeta delle scimmie, con Andy Serkis e Woody Harrelson, in cui va in scena il più sanguinario scontro fra scimmie e umani.

Nonostante la morte della scimmia Koba, la lunga guerra tra uomini e scimmie continua e c’è chi lotta per la libertà, chi per il pianeta e chi per ristabilire il primato della razza umana.

I soldati americani, guidati dal Colonnello, vogliono catturare Cesare, geniale condottiero dei primati super-intelligenti, e ristabilire il primato della razza umana.

Sky Cinema tutta la saga del Pianeta delle scimmie

La saga inizia con il primo adattamento cinematografico 1968 con Charlton Heston protagonista, che vide il famoso make-up artist John Chambers premiato con l’Oscar onorario.

La programmazione continua con i quattro sequel tra il 1970 e il 1973: L’altra faccia del pianeta delle scimmie ancora con Charlton Heston e Fuga dal pianeta delle scimmie. A seguire, del 1999, la conquista della terra e Anno 2670 ultimo atto.

Arricchisce la programmazione anche Planet of The Apes – Il pianeta delle scimmie, il remake dark firmato da Tim Burton nel 2001 che vede protagonista un super-cast composto da Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter e Paul Giamatti.

Si continua con L’alba del pianeta delle simmie del 2011, il prequel/reboot della serie che fa partire la storia da un esperimento genetico e ha per protagonisti James Franco, John Lithgow, Freida Pinto, Brian Cox, David Oyelowo e le incredibili movenze di Andy Serkis (già Gollum/Sméagol nella saga Il Signore degli Anelli) che dà vita allo scimpanzé Cesare.

Non mancherà neanche Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie del 2014, una nuova avventura con Gary Oldman (4 nomination agli Oscar) che racconta come la razza umana sia ormai quasi annientata dallo stesso virus che ha reso più evolute le scimmie.