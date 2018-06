Festambiente compie trent’anni: non solo concerti dal 10 al 19 agosto

ROMA – Festambiente, la manifestazione Nazionale di Legambiente, festeggia trent’anni.

Quest’anno, l’appuntamento sarà dal 10 al 19 agosto nel Centro di Educazione Ambientale “Il Girasole” di Legambiente a Rispescia (GR), alle porte del Parco Naturale della Maremma.

Festambiente, dal 10 al 19 agosto in Maremma

Un’edizione speciale e irripetibile quella del 2018, tra concerti, cinema, laboratori, spettacoli, percorsi per bambini e ragazzi, dibattiti e molto altro ancora.

Nell’anno Internazionale del cibo Italiano, Festambiente dedica la trentesima edizione alla buona alimentazione. Verrà infatti realizzato il nuovo Padiglione del cibo italiano e della dieta mediterranea e organizzati numerosi eventi che mettono in relazione sana alimentazione, agricoltura sostenibile e tutela ambientale.

Festambiente, un festival per grandi e piccoli a prezzi accessibili

Saranno anche dieci giorni per dieci concerti a costi accessibili, affinché la cultura sia alla portata di tutti.

Molti amici del festival di Legambiente, artisti di fama nazionale e internazionale sempre attenti alle tematiche ambientali, che con grande entusiasmo si esibiranno quest’anno sul palco della festa più ecologica dell’estate.

Si comincia venerdì 10 agosto con la Bandabardò, sabato 11 agosto Mario Biondi, domenica 12 agosto Stadio, lunedì 13 agosto Piero Pelù e i Bandidos, martedì 14 agosto Modena City Ramblers.

Si prosegue mercoledì 15 agosto Cristiano De André, con “De André canta De André”, giovedì 16 agosto Goran Bregović, venerdì 17 agosto Roberto Vecchioni, sabato 18 Premiata Forneria Marconi e domenica 19 Alborosie.

Tutti i concerti dei singoli cantanti rappresentano date uniche in Toscana, un esclusiva targata Festambiente per i festeggiare i suoi 30 anni. Musica da gustare, da ballare, da ascoltare.

Quella del 2018 sarà un’edizione per rivivere il passato, che ha fatto sì che Festambiente arrivasse a spegnere 30 candeline, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Festambiente, 30 candeline da spegnere insieme

All’interno della festa sarà dato molto spazio all’innovazione tecnologica legata all’ambiente con la presenza di numerose start-up italiane impegnate nell’economia circolare, azzeramento delle emissioni di CO 2 e contrasto dei cambiamenti climatici.

Anche i più piccoli avranno l’occasione di cimentarsi con questi argomenti all’interno di Scienzambiente, sempre più ricco e interessante, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni un vero e proprio festival nel festival, come del resto il Clorofilla Film Festival per gli amanti della settima arte.

Altre tematiche che rappresenteranno i focus principali della manifestazione saranno l’economia circolare e civile, i parchi e la conservazione della natura, la mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica, le energie rinnovabili e l’ecoturismo.

Anche quest’anno si rinnovano le collaborazioni con interessanti realtà locali come EdicolAcustica e Tudemùn, che proporranno chicche musicali per accompagnare le notti bianche di Festambiente.

L’ingresso costa 8 euro prima delle 20,00 e 12 euro dopo le 20. I bambini fino ai 14 anni entrano gratis.

Per il programma completo e conoscere tutte le attività organizzate consultare www.festambiente.it