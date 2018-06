ROMA – Tutto pronto per l’attesa finale di Amici 17.

L’ultimo serale, in programma questa sera su Canale 5, vedrà sfidarsi i quattro talenti rimasti in gara: i cantanti Carmen, Einar e Irama e la ballerina Lauren, già vincitrice della sua categoria.

Per l’occasione, oltre alle classiche assegnazioni, gli allievi duetteranno con 4 big della musica italiana. Carmen con Emma Marrone, Irama con Elisa, Einar con Alessandra Amoroso e Lauren con Michele Bravi. Ospite internazionale la rockstar del violoncello Hauser.

L’artista è metà dei 2Cellos, fenomeno mondiale nato dal web con milioni di visualizzazioni per il modo unico di riarrangiare in chiave “contaminata” i successi pop e rock. Hauser è ospite della puntata finale di Amici per un’esibizione straordinaria su “Now We Are Free”, il tema principale del film “Il Gladiatore”.

I premi

Sono 4 i premi in palio che saranno assegnati nel corso della finale.

1. Premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro al vincitore assoluto di Amici 17;

2. Premio della critica del valore di 50mila euro offerto da Vodafone e assegnato dalle maggiori testate giornalistiche italiane: Corriere della Sera, La Stampa, il Fatto Quotidiano, il Messaggero, l’agenzia di stampa Ansa e l’agenzia di stampa ADN Kronos, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale, Libero e il QN. Con loro le testate web: Tgcom.it, Tv Zap.it, Tiscali.it, Tv Zoom.it, Davide Maggio.it, Tvblog.it, Rockol.it, il Network radiofonico 105 e la testata giornalistica di Raitre Tv Talk;

3. Premio Radio 105 pari ad un valore di 20mila euro in gettoni d’oro;

4. Borsa di studio eCampus del valore di 12mila euro per l’iscrizione ad un corso di laurea.