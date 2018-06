ROMA – Ogni anno l’American Film Institute (AFI) accende i riflettori per consegnare un premio a un personaggio dello showbiz che abbia dato il proprio contributo all’arracchimento della cultura americana.

Il premio dell’edizione 2018 è stato consegnato a George Clooney. Ma a commuovere l’attore ci è voluto ben altro. Amal Alamuddin, sua moglie nonché madre dei loro gemellini Ella e Alexander, è salita sul palco per una dichiarazione d’amore per suo marito che ha fatto battere il cuore della platea e, in particolar modo, del suo George.

“È un gentiluomo nel vero senso della parola e in un modo così raro in questi giorni da sembrare persino superato – ha raccontato Amal – A 35 anni ero quasi rassegnata all’idea di restare zitella quando l’ho incontrato, è il grande amore, un marito e padre meraviglioso. E’ la persona che ha la mia più completa ammirazione e che mi fa morire dal ridere ogni volta. Amore, ciò che ho trovato in te è il grande amore che ho sempre sperato esistesse“.

Le dichiarazioni d’amore pubbliche ‘sanremesi’

Festival di Sanremo 2018: le prime puntate della kermesse hanno visto una grande emozione di Michelle Hunziker. Condurre il Festival della Canzone italiana non è roba da tutti i giorni. Però la bella svizzera ha scaricato tutta la sua adrenalina in una dichiarazione d’amore per il suo Tomaso Trussardi: “Permettetemi di salutare mio marito, che non vedo da due settimane. Amore ti amo, sei talmente bello che ti risposerei subito”.

Dolce Amal, dolce Michelle ma… Anna Tatangelo “ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare“: il suo criticatissimo “Gigi ti amo” super di gran lunga ogni dichiarazione d’amore. Parole d’amore per Gigi D’Alessio che le hanno fatto guardagnare non pochi fischi dal pubblico di Sanremo 2008, in cui si è classificata seconda con il brano “Il mio amico”. I fischi e le critiche, però, non cancellerano mai dalla storia delle televisione italiana “GIGI TI AMO“.