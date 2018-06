E3 2018, primo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider

ROMA – Su il sipario su Shadow of the Tomb Raider.

Il nuovo capitolo della saga firmata Crystal Dynamics si è mostrato con uno spettacolare video gameplay nel corso della conferenza Microsoft all’E3 2018.

In uscita per PS4, Xbox One e PC il 14 settemebre 2018, il titolo chiude la trilogia reboot sulle origini di Lara Croft iniziata con Tomb Raider (2013) e Rise of the Tomb Raider (2015).



Shadow of the Tomb Raider

Il primo trailer di gioco di Shadow of the Tomb Raider mostra l’azione incessante, il conflitto interiore e le sfide che porteranno al momento chiave di Lara Croft. Mentre corre per salvare il mondo da un’apocalisse Maya, Lara dovrà sopravvivere ad una giungla mortale, esplorare tombe spaventose e perseverare nella sua ora più buia per incontrare il suo destino, diventando così la Tomb Raider che tutti conosciamo.

Caratteristiche

– Affronta il luogo più letale del pianeta Terra: domina la spietata natura della giungla per cercare di sopravvivere. Esplora intricati sistemi di cunicoli subacquei e immergiti tra misteriosi crepacci carichi di insidie.

– Diventa una cosa sola con la giungla: opposta a un nemico più numeroso e meglio armato, Lara dovrà trasformare l’ambiente in un suo alleato. Colpisci all’improvviso per poi sparire come un giaguaro, usa terra e fango per mimetizzarti e instilla il terrore nei nemici scatenando il caos.

– Scopri tombe oscure e terrificanti: raggiungere questi antichi sepolcri pieni di trappole letali sarà una sfida ardua anche per l’esploratore più abile.

– La storia prende vita: scopri una città segreta ed esplora il più grande ambiente interattivo mai visto nella serie di Tomb Raider.