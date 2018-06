Maldestro torna con il brano inedito “Le mani di Maria”

Roma – Dopo il tour acustico in solo partito lo scorso marzo, Maldestro ci aveva annunciato che per un po’ non si sarebbe fatto più sentire. Lo aspetta infatti un periodo intenso in studio di registrazione per lavorare ad un nuovo disco, ma nel frattempo, ancora una volta, il cantante napoletano riesce a sorprendere i suoi fan. È uscito il videoclip del brano inedito “Le mani di Maria” e il 15 giugno sarà fuori in digitale l’album “Acustic Solo Live”, un disco registrato durante il tour chitarra e voce con 10 tracce, l’inedito e anche una rivisitazione del brano di Gaber “Chiedo scusa se parlo di Maria”. Il 22 giugno poi “Acustic Solo Live” sarà fuori in vinile in edizione limitata e numerata.

Questo album in acustico, e in particolare l’inedito, rappresenta per Maldestro un ponte che dai due album precedenti lo porta su un nuovo percorso. Anche lo spettacolo che porterà in tour questa estate con una nuova formazione vedrà i vecchi brani riarrangiati in maniera più vicina a come Maldestro si racconterà nel prossimo album in studio la cui uscita è prevista per novembre 2018.



MALDESTRO PARLA DEL VIDEO E DEL SINGOLO

Per la prima volte ho scritto e diretto un videoclip, insieme a Nicola Galiero, amico di vita e di arte. Ho cercato di raccontare una storia interiore attraverso l’obiettivo di un cellulare. Il cellulare è nato per accorciare le distanze, oggi invece, sembra che le crei. Dunque, è un mezzo controverso, proprio come l’amore.

MALDESTRO SUMMER LIVE TOUR

24/6 Capodarco (FM) – L’Altro Festival

27/6 Prato – PratoEstate – Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini

30/6 San Gimignano (SI) – Nottilucente

8/7 Roma – Na Cosetta Estiva

11/7 Sassari – Abbabula Festival

13/7 Torino – Fuori Tutti Festival