Gardaland inaugura la stagione estiva con la Notte Bianca

ROMA – Sabato 16 giugno parte la nuova stagione estiva di Gardaland con il grande evento “Gardaland Notte Bianca – The White Party”, in piazza Valle dei Re.

Questa originale festa, alla quale è gradita la partecipazione in dress code rigorosamente in bianco, a partire dalle 18.30 trasformerà l’iconica piazza del Parco in una vera e propria discoteca sotto le stelle e farà scatenare il pubblico con un incredibile dj set e gli ospiti di RTL 102.5.

Per l’occasione, l’orario di apertura del Parco sarà prolungato fino all’una di notte, così da offrire agli Ospiti ben 15 ore di puro divertimento per godere della magia delle attrazioni in versione notturna, festeggiare insieme l’inizio della bella stagione e presentare un’incredibile novità per l’estate 2018 del Parco!

Durante la serata infatti sarà presentato in anteprima assoluta il singolo #generazionegardaland, interpretato per l’occasione dal noto rapper Briga, arrivato al successo grazie alla partecipazione ad un famoso talent televisivo e reduce dall’uscita discografica del suo ultimo album. In occasione dell’evento il singolo sarà accompagnato dalla proiezione su un maxi ledwall del nuovissimo videoclip. In contemporanea, il singolo interpretato da Briga sarà presente su tutti i social del Parco per raggiungere i numerosi fan di Gardaland.

A partire dalla mezzanotte del 16 giugno il singolo #generazionegardaland, interpretato questa volta dagli artisti di Gardaland, sarà poi disponibile sugli store digital e in streaming.

#generazionegardaland, dal perfetto sound hip-hop, diventerà poi la colonna sonora della stagione 2018 del Parco dando il nome al nuovo e coinvolgente show che saluterà gli ospiti durante tutte le sere estive, fino al 9 settembre, mixando musica, divertimento e social network!

I festeggiamenti in realtà inizieranno alle 18.30 quando il conduttore radiofonico Fernando Proce accoglierà sul palco di Gardaland lo special guest della serata: Cristiano Malgioglio! Il famosissimo cantautore – nonché celebre opinionista televisivo e star mediatica degli ultimi anni – farà emozionare il pubblico presente sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito” e presenterà il nuovo singolo “Danzando”.

A seguire i dj più noti del mondo musicale, da Cristian Marchi a Massimo Alberti passando per Eros dj e 10q, si alterneranno sul palco in piazza Valle dei Re per continuare a far ballare gli Ospiti. Presente anche la bellissima Ludovica Pagani, influencer, dj e volto noto del mondo dello sport.

Alle h. 23.00 ritorna Fernando Proce con i grandi successi degli anni 90 inseriti nella sua nuova compilation “90’s Original Party Vol 2” già n°1 nella classifica dei dischi e insieme a lui ci sarà anche una special guest d’eccezione, Corona! La regina della dance che con “The Rhythm of the Night’’ ha fatto ballare in mondo intero.

Da mezzanotte, direttamente da La Discoteca Nazionale di RTL 102.5, il Dj Sautufau farà scatenare gli Ospiti a suon di mix mentre Angelo Baiguini divertirà tutti con la sua irresistibile simpatia.

Alle 24.00 sarà in scena un grande spettacolo di fuochi d’artificio.

Per vivere il fantastico evento “Gardaland Notte Bianca – The White Party” del 16 giugno con tutte le attrazioni by night e il dj set fino all’una di notte, il prezzo del biglietto di ingresso, a partire dalle 18.00, è di 25 euro a persona, acquistabile anche online al link https://tickets.gardaland.it

Il White Party di Gardaland darà il via ufficiale a Gardaland Night is Magic, l’evento che permette di vivere la magica atmosfera estiva del Parco anche in versione serale. Dal 17 giugno al 9 settembre, infatti, l’orario di apertura viene prolungato fino alle h. 23.00, offrendo così ogni giorno agli Ospiti del Parco 11 ore di eccezionale divertimento. Il prezzo del biglietto serale – a partire dalle 18.00 – è pari a € 20,00 a persona (tariffa unica).

Per ben 85 giorni Gardaland si trasformerà in un luogo ancora più suggestivo, grazie ad un’atmosfera ricca di luci, musiche e colori, un’occasione unica per godere di tutte le fantastiche attrazioni del Parco che, in versione notturna, diventeranno ancora più scenografiche regalando agli Ospiti emozioni impareggiabili.