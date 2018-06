HBO produrrà il prequel di Game of Thrones

ROMA – HBO starebbe producendo il prequel di Game of Thrones. A riportare l’indiscrezione sono i media stranieri, secondo cui il colosso televisivo starebbe lavorando da maggio 2017 allo spin-off. Una storia ambientata anni prima dei fatti narrati nella famosa serie. Sullo schermo il passaggio da un’epoca d’oro alla fase più oscura di GOT.

A scrivere lo script la britannica Jane Goldman (‘Kingsman: The Golden Circle’) e l’americano George R.R. Martin, creatore della saga ‘A Song of Ice and Fire’, che ha dato vita a Game of Thrones. I diretti interessati non hanno, però, ancora commentato il rumor. Difficile, quindi, parlare al momento di tempi di produzione e messa in onda.

Nel 2019 andranno in onda gli ultimi sei episodi della saga ma HBO potrebbe non essere pronta a dare l’addio definitivo al mondo di Westeros. Unica cosa certa è che il finale di Game of Thrones sarà grandioso. Indimenticabile come ha dichiarato il presidente dell’emittente: “Voglio che la stagione finale di Game of Thrones sia la stagione finale di Game of Thrones. Non voglio usarla per lanciare qualcos’altro – ha dichiarato -. Voglio che sia il finale della più grande serie TV di tutti i tempi. Non voglio fare nulla che violi questa sacralità”. L’eventuale spin-off, quindi, non dovrebbe andare in onda prima del 2020. Come sempre ci sarà da avere pazienza!