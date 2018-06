Mondiali 2018, Robbie Williams apre le “danze” giovedì

ROMA – Sarà Robbie Williams ad aprire le “danze” ai Mondiali di Russia 2018. Il cantante si esibirà alla cerimonia d’apertura giovedì prossimo. L’appuntamento è a mezz’ora prima dal fischio d’inizio di Russia – Arabia Saudita, allo stadio Luzhniki di Mosca.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup – tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM

— Robbie Williams (@robbiewilliams) 11 giugno 2018