Fiorello di nuovo in tv a novembre: quattro puntate su Rai1

ROMA – La Rai lo corteggia da tempo e lui avrebbe detto di sì. Fiorello potrebbe tornare in televisione. A lanciare l’indiscrezione è stato lo stesso showman durante l’ultima puntata del suo varietà radiofonico Il Rosario della Sera.

“Se ci sarà una nuova avventura in tv – ha detto Fiorello -, sarà su Rai1 a novembre per quattro puntate”. Uno show è quindi in progetto ma non è dato sapere nulla di più. Dopo, l’artista tornerà in radio: “Dopo la pausa natalizia, a gennaio potremmo riprendere questa trasmissione su Radio Deejay”. Una conseguenza naturale visto il successo di ascolti. Il Rosario della Sera, infatti, ha visto un incremento significativo sulla media della fascia oraria del programma, in onda dalle 19 alle 20.