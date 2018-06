Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 12 giugno

ROMA – Il 12 giugno è il 163º giorno del calendario gregoriano. Mancano 202 giorni alla fine dell’anno.

12 giugno – accadde oggi

In questo giorno del 1667 la prima trasfusione di sangue su un umano viene eseguita dal dottor Jean Baptiste. Il medico trasfuse con successo del sangue di pecora in un ragazzo di 15 anni. Nel 1839 come vuole la leggenda, Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Comunque, sono emerse prove che indicano che il gioco era praticato prima del 1800. oggi, ma nel 1897, Karl Elsener brevetta il Coltello dell’ufficiale. L’oggetto diventerà in seguito noto come coltellino svizzero. 12 giugno del 1912 Carl Laemmle fonda gli Universal Studios. Nel 1931 Al Capone e 68 dei suoi accoliti vengono incriminati per violazione delle leggi sul Proibizionismo.

Il 12 giugno del 1942 Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo tredicesimo compleanno. Con un balzo siamo nel 1964 quando il Sudafrica condanna Nelson Mandela all’ergastolo. Tappa fondamentale per la musica in questo giorno del 1965. I Rolling Stones lanciano la celebre canzone Satisfaction. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale a entrare nell’atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nello stesso anno le leggi statali che vietano i matrimoni misti, vengono dichiarate incostituzionali dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Infine, il 12 giugno del 1994 Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman vengono assassinati nella casa di lei a Los Angeles, California. O. J. Simpson verrà in seguito scagionato degli omicidi, ma ritenuto responsabile in una causa civile.

Si festeggia:

Santa Cunera, vergine e martire; San Filippo di Palermo, diacono; Sant’Odulfo di Utrecht, monaco

Buon compleanno a:

Francesco Renga, Cantante; Gabriele Cirilli, Comico; Grace Jones, Cantante; Anna Frank (1929-1945), Scrittrice.