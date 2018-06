Amici 17, vince Irama: “Dedico la vittoria a mia nonna”

ROMA – “A volte le persone non ci sono più, ma io tengo dentro il suo ricordo e le dedico questa vittoria”.

Si chiude con la vittoria di Irama la diciassettesima edizione di Amici.

Commosso, il cantautore 22enne dedica la vittoria a sua nonna, per la quale ha scritto la canzone ‘Un respiro’.



Irama si porta a casa anche il premio “Radio 105” di 20mila euro in gettoni d’oro.

Per Carmen, seconda classificata, una borsa di studio “eCampus”, mentre a Lauren, già vincitrice della categoria danza, va il premio della critica di 50 mila euro.

Nessun premio per Einar, che torna a casa con i complimenti di tutto lo studio.