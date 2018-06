ROMA – Whatsapp si mobilita contro fake news, catene di Sant’Antonio e avvisi pubblicitari considerati spam.

Un testo o un’immagine o un video saranno contrassegnati dalle solite spunte blu quando verranno ricevuti e letti dal destinatario ma se si tratta di spam e quindi non inviati direttamente dal mittente, l’app di messaggistica li etichetterà con inoltrato. Per ora, la nuova funzione è disponibile nella versione beta per i dispositivi Android, per quella ufficiale bisognerà attendere.