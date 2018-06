Il Primo Uomo di Damien Chazelle nel primo trailer – VIDEO

ROMA – Dopo il grandissimo successo di La La Land, Damien Chazelle torna sul grande schermo con Il Primo Uomo. Il film arriverà prossimamente al cinema con Universal Pictures.



La pellicola, che vede protagonista Ryan Gosling, racconta l’avvincente storia della missione della NASA per portare un uomo sul luna. Il film, ambientato tra il 1961 e il 1969, si concentra sulla figura di Neil Armstrong. Basato sul libro di James R. Hansen, il film esplorerà i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia.

Nel cast: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Patrick Fugit, Ciaran Hinds, Ethan Embry, Shea Whigham, Corey Stoll e Pablo Schreiber.

Il Primo Uomo, poster ufficiale

Partecipa alla conversazione

#IlPrimoUomoIlFilm