Fuori insieme a te, Davide Merlini lancia il suo primo singolo

ROMA – Dopo le importanti esperienze che l’hanno visto concorrente di X Factor 6, protagonista in veste di Romeo dello spettacolo teatrale “Romeo & Giulietta – Ama e Cambia il Mondo” e finalista del programma tv “Tale e Quale show”, Davide Merlini lancia ora in radio un brano pop che profuma d’estate. Si chiama Fuori insieme a te il nuovo singolo del cantante, prodotto da Maurizio Raimo per la Raimoon Edizioni Musicali Srl.

Il pezzo vede il giovane artista cimentarsi per la prima volta come autore, infatti il brano è stato scritto dallo stesso Davide insieme a Marco Canigiula, Francesco Sponta e Marco Di Martino. È una canzone d’amore che racconta in soggettiva la voglia di stare insieme da parte di due ragazzi innamorati.

“Io rappresento il personaggio principale – racconta Davide – e parlo di lei e della voglia di vederla a tutti i costi! Di tutto il tempo che passo a pensarla, la vedo e la sento ovunque e tutto mi ricorda Lei. Per lei voglio cambiare e sono disposto a tutto. Cerco di farla stare bene perché ogni volta che sto con Lei è un’emozione sempre più grande e non ho parole per definire tutto questo!”

Il video