ONLINE il video di Zingarello, il nuovo singolo di Ghali – VIDEO e TESTO

ROMA – Dopo il grandissimo successo di Cara Italia, Ghali torna con le sue rime rap. Zingarello è il nuovo brano del rapper in collaborazione con Sick Luke, il beatmaker della Dark Polo Gang.

Il video del singolo animato dalla creatività di Haine Art, dopo qualche ora dalla pubblicazione, ha raggiunto 300mila visualizzazioni piazzandosi così all’ottava posizione della classifica #Tendenze di YouTube.



Zingarello di Ghali, il testo

Ehi, ehi ehi ehi, sa

Eh

Aye

Non mi sento tanto bene, non mi sento tanto bene, bro’

Aye

(Sick Luke Sick Luke)

Come stai? (STO)

Non può andare meglio, yeah

Anche se questi mi augurano il peggio, yeah yeah

Ho i sogni che mi tengono sveglio, yeah

Mamma mi diceva: Ti mando al collegio, yeah yeah

I soldi non avranno la meglio

Te lo spiego in disegno

The book is on the table, yeah (shh)

Non farmi il lavaggio del cervello

Son Baggio zingarello

Facciam braccio di ferro, yeah (uoh)

Fai da te, se la fortuna è mai da te

No problema, dai vabbè

Non piangere, cállate

Guai a te

Muori ora che perdi il like (ahi)

Tra un’ora fondo Starlife

È in fuorigioco, sei offside, yeah, ehi

Torre di Pisa, so’ storto e non cado

Quest’intervista sembra un terzo grado

Aspiro e spiro zucchero filato

Tu perdi tempo, orologio bucato

Scemo, so’ sveglio dal coma, ehi

Come la mettiamo ora? Uoo

Tunisino nuova icona, ehi

Mai rubato bici in zona, STO

Sulla 91

Sembra Need for Speed (ehi ehi)

Mi fido di nessuno (uoo)

Perché qua niente è free (free)

Sogni andati in fumo (oh)

E in tasca ho 4g

Non ti mando a fanculo

Per me tu sei già lì

Come stai? (STO)

Non può andare meglio, yeah

Anche se questi mi augurano il peggio, yeah yeah

Ho i sogni che mi tengono sveglio, yeah

Mamma mi diceva: Ti mando al collegio, yeah yeah

I soldi non avranno la meglio

Te lo spiego in disegno

The book is on the table, yeah (shh)

Non farmi il lavaggio del cervello

Son Baggio zingarello

Facciam braccio di ferro, yeah (ehi)

Vado a lavoro con calma

Poi torno a casa di fretta

Mi sto fumando una palma

Alfa, beta, gamma, delta

Ma prima di fare i soldi

Noi abbiamo fatto i sogni

Tu che nei video li lanci

Mi immagino dopo mentre li raccogli a 90, ahahah

Manco la mostro che tutti mi dicono falla (f-f-f-f-falla)

Faccio un tiro e ti mando a casa prima che mi salga, ehi

Ne faccio su una, Samir ne fa un’altra

Spengo sulla tua coda di paglia

Cadi se sventolo la tovaglia

Ou, ehi

Oh no

Quando vedo la mia faccia sopra il Duomo

Quando entra la mia squadra è Grifondoro

La tua tipa è stanca di te, vuole un uomo (STO)

Come stai? (STO)

Non può andare meglio, yeah

Anche se questi mi augurano il peggio, yeah yeah

Ho i sogni che mi tengono sveglio, yeah

Mamma mi diceva: Ti mando al collegio, yeah yeah

I soldi non avranno la meglio

Te lo spiego in disegno

The book is on the table, yeah (shh)

Non farmi il lavaggio del cervello

Son Baggio zingarello

Facciam braccio di ferro, yeah

Le date del tour nei palazzetti

20 ottobre TORINO – PALA ALPITOUR

25 ottobre FIRENZE – MANDELA FORUM

26 ottobre GENOVA – RDS STADIUM

27 ottobre CASALECCHIO DI RENO – UNIPOL ARENA

29 ottobre ASSAGO – MEDIOLANUM FORUM

2 novembre PADOVA – KIOENE ARENA

3 novembre ANCONA – PALA PROMETEO

4 novembre BARI – PALA FLORIO

8 novembre NAPOLI – PALAPARTENOPE

10 novembre ACIREALE – PAL’ART HOTEL

13 novembre ROMA – PALALOTTOMATICA